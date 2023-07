Spagna: Diaz (Sumar), il nostro progetto vuole rendere migliore la vita dei cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il paniere della spesa, Diaz si è detta favorevole alla ricerca di un "grande accordo" che permetta di stabilire un paniere di base settimanale di qualità "a rotazione". La ministra ha evidenziato che Sumar è la "forza decisiva" per costruire un governo progressista. "Ma siamo anche una forza tranquilla perché vogliamo che la tranquillità smetta di essere un privilegio di pochi e diventi un diritto di tutti i cittadini", ha aggiunto Diaz, riferendosi alla strategia comunicativa "pacata" adottata fino a questo momento. In merito a un eventuale governo tra Partito popolare (Pp) e Vox, la leader di Sumar ha detto che sarebbe un esecutivo "deliberatamente progettato contro le imprese, contro i lavoratori, contro il dialogo sociale, le donne e le persone Lgtbi, e a favore di quei pochi che rappresentano le grandi rendite". (Spm)