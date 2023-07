Spagna: Sumar propone 20 mila euro di aiuti a 18enni per avvio imprese e formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Sumar e ministra alla presidenza spagnola, Yolanda Diaz, ha proposto di dare 20 mila euro ai giovani che compiono 18 anni affinché possano "avviare un'impresa o seguire una formazione". E' quanto emerge da un'intervista rilasciata dalla stessa Diaz al quotidiano "El Mundo". La leader di Sumar ha sottolineato che si tratta di una proposta "ambiziosa", che mira a "combattere il problema principale della Spagna, ovvero la disuguaglianza". "Quando un giovane raggiunge la maggiore età può avere accesso a questo reddito. L'imprenditorialità non può essere legata all'origine dei genitori", ha evidenziato Diaz. A questo proposito, la leader della piattaforma di sinistra ha spiegato che i fondi per questa proposta proverrebbero dalle tasse, con un "costo fiscale e un impatto dello 0,8 per cento del Pil, pari a circa 8 miliardi di euro". "In Spagna è molto difficile essere giovani. Ancora di più quando abbiamo avuto governi che non hanno fornito né soluzioni né alternative", ha sottolineato Diaz. (Spm)