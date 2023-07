Spagna: ministra Montero, popolari adottano tesi di Vox per una "manciata di voti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo adotta le tesi dell'estrema destra di Vox per cercare di "racimolare una manciata di voti" e "vende la capacità di progresso del Paese al costo di qualche poltrona". Lo ha detto la ministra delle Finanze spagnola, Maria Jesus Montero, durante la presentazione a Siviglia delle candidature del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alle elezioni generali del 23 luglio prossimo. La ministra spagnola ha accusato di incoerenza il leader dei popolari, Alberto Nunez Feijoo. "Un giorno dice che un patto in Estremadura mette a rischio la protezione delle donne in quella regione autonoma, e il giorno dopo troviamo un accordo che svende i diritti, le libertà e la capacità di progresso al costo di qualche seggio all'estrema destra", ha attaccato Montero. A questo proposito, la ministra ha sottolineato che "l'estrema destra sta pericolosamente occupando le istituzioni". Stanno andando controcorrente rispetto a ciò che si pratica in Europa e in questo Paese, che è all'avanguardia nella lotta per l'uguaglianza, contro la violenza di genere e nel rispetto della comunità Lgtbi", ha detto Montero. "È importante denunciare che i patti con l'estrema destra portano passi indietro al Paese", ha evidenziato la ministra, aggiungendo che il Pp è diventato "di destra e non è un'alternativa all'estrema destra", in quanto "ha adottato le loro tesi per cercare di racimolare una manciata di voti". (Spm)