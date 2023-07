Roma: M5s su caso Maxxi, Sangiuliano chieda dimissioni Sgarbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Sangiuliano “sull'ennesimo show volgare e sessista di cui si è reso protagonista il suo sottosegretario Sgarbi sono apprezzabili. A questo punto però un ministro della Cultura che si rispetti dovrebbe trarre le conseguenze di quanto ha affermato”. Lo hanno dichiarato gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione Cultura alla Camera e al Senato. “Se a suo dire in nome di una interpretazione distorta della libertà di espressione, Sgarbi avrebbe leso la libertà delle persone, allora deve dimettersi da sottosegretario”, hanno proseguito. “Sangiuliano, che ha scritto una lettera a Giuli per chiedere spiegazioni, prenda carta e penna e ne scriva un'altra a Vittorio Sgarbi per chiederne le dimissioni. Dimostri di avere senso delle istituzioni e di non lasciare che le parole se le porti via il vento", hanno concluso. (Rin)