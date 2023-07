Milano: al via le attività nel nuovo centro giovani del Gratosoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partono nel quartiere Gratosoglio in Municipio 5 le attività dell'hub dei giovani nello spazio comunale di via Baroni 85. La coprogettazione avviata lo scorso aprile darà nuova vita allo spazio che ospitava servizi all'infanzia – 1.600 metri quadrati utilizzati fino a giugno 2022 - e manterrà la vocazione educativa realizzando un polo di aggregazione per giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, gestito, su mandato del Comune di Milano, da un partenariato di realtà del Terzo settore che vede capofila Actionaid Italia, in collaborazione con 232 APS, la cooperativa sociale Zero5 e Consorzio SIR. Già nel mese di luglio, grazie a un cofinanziamento del Comune (50mila euro con fondi della legge 285/97, e la copertura degli oneri accessori e il riscaldamento), al via i primi progetti: per favorire un fattivo coinvolgimento dei più giovani si parte con un percorso di progettazione partecipata con protagonisti proprio le ragazze e i ragazzi del quartiere che potranno realizzare attività autogestite e collaborare a definire e caratterizzare le funzioni permanenti del Centro. Via Baroni sarà anche sede di laboratori artistici di produzione musicale, arti visive, corsi di hip hop o di italiano come seconda lingua, offrirà uno sportello per l'accompagnamento al lavoro e allo sviluppo di impresa. (segue) (Com)