Migranti: Rampelli, bene deputato Fd’I Di Giuseppe, fa sgominare traffico permessi soggiorno

- "Comportamento coraggioso ed esemplare del nostro deputato romano Andrea Di Giuseppe che ha denunciato alla Guardia di Finanza un tentativo di corruzione e scoperchiato un traffico internazionale di permessi di soggiorno di lavoro e turistici”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli in seguito all'inchiesta giornalistica comparsa oggi sulle pagine di Libero. “Un imprenditore affermato, neo parlamentare eletto nel collegio estero degli Stati Uniti con una storia di militanza importante – ha proseguito Rampelli – che gli ha consentito di resistere non solo e non tanto alle profferte economiche, ma soprattutto alle minacce e alle intimidazioni. Il che dimostra anche quanto sia importante la scuola insostituibile della passione politica disinteressata, coltivata all'ombra di un amore profondo per la propria nazione”. “Un ringraziamento per la serietà e la professionalità – ha aggiunto – alla Fiamme Gialle per la capacità di gestire con efficacia e riservatezza l'indagine. Ora si proceda a sgominare tutto il gigantesco traffico di visti che rende ridicola l'Italia agli occhi del mondo, fin qui prosperato a causa di una linea politica sull'immigrazione irregolare voluta per decenni dalla sinistra e che, come più volte denunciato, ha costruito un giro d'affari miliardario tra trafficanti di uomini, circuito dell'accoglienza, sfruttamento del lavoro nero e falsificazione di documenti e permessi che si è fatto scudo di uno strumentale ricorso a una solidarietà invece inesistente”. “Il governo Meloni sta facendo la sua parte, altri organi dello Stato facciano la propria", ha concluso. (Rin)