Roma: Giuli su caso Maxxi, chiedo scusa, no a turpiloquio e sessismo nei luoghi della cultura

- “Tutto nasceva con presupposti diversi, doveva essere una libera e mite conversazione tra un artista e un sottosegretario. Durante la circostanza la discussione ha preso una piega diversa, di fronte alla quale io ho cercato, per quanto possibile, di contenere gli esiti del possibile disagio che poi ne è nato”. Lo ha detto il presidente del Maxxi, Alessandro Giuli, al Tg1, in merito alle polemiche sollevate dall'intervento al museo di Vittorio Sgarbi. “In questo momento – ha proseguito – mi sento di sottoscrivere completamente e convintamente le osservazioni del ministro Sangiuliano: il turpiloquio e il sessismo non possono avere diritto di cittadinanza nel discorso pubblico e in particolare nei luoghi della cultura. Quindi a posteriori non c'è spazio per alcuna considerazione che ricalchi lo schema che abbiamo visto nell'inaugurazione dell'Estate al Maxxi". “Non ho alcuna difficoltà – ha concluso Giuli – a dirmi rammaricato e a chiedere scusa anche alle dipendenti e ai dipendenti del Maxxi con in quali, fin dall’inizio, ho condiviso questo disagio. Sono scuse cha il Maxxi fa a se stesso, innanzitutto, e a tutte le persone che si sono legittimamente sentite offese da una serata che, nei presupposti, doveva andare su un altro binario”. (Rin)