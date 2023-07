Somalia: La Russa, tenere vivo ricordo di chi antepone Patria alla propria vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 30mo anniversario della battaglia del “Checkpoint Pasta” avvenuta a Mogadiscio il 3 luglio 1993, “desidero rendere omaggio al sacrificio e al valore del contingente italiano che operando sotto l'egida dell'Onu venne attaccato dai miliziani somali”. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “In quella battaglia tre nostri militari - il Sottotenente Andrea Millevoi, il Sergente maggiore Stefano Paolicchi e il Caporale Pasquale Baccaro - persero la vita e oltre una trentina rimasero feriti, alcuni in modo molto grave. È nostro dovere – prosegue – tenere vivo il ricordo loro e dei tanti militari che nelle missioni internazionali di pace antepongono sempre la Patria e il bene altrui alla propria vita”. “A questi ragazzi e a queste ragazze in divisa va il mio deferente pensiero e la mia profonda e commossa gratitudine”, conclude. (Rin)