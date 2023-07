Libia: capo Alto consiglio di Stato Al Mishri rifiuta nomina membri Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khaled al Mishri, il presidente dell’Alto consiglio di Stato di Tripoli, l’istituzione libica che fa le veci del “Senato” in Libia ha respinto la decisione della Camera dei rappresentanti di nominare il presidente e i membri della Corte costituzionale da loro creata. È quanto emerso in una lettera inviata da Al Mishri al presidente del parlamento, Aguila Saleh, definendo “incostituzionale” la decisione della Camera dei rappresentanti di istituire una Corte costituzionale. Al Mishri ha inoltre invitato il parlamento a lavorare per emanare le leggi elettorali concordate dal Comitato misto 6+6 “secondo una chiara tabella di marcia”. La questione è al centro di una disputa tra le parti politiche e giudiziarie in Libia, dal momento che il Parlamento ha approvato una legge per istituire una Corte costituzionale composta da 13 membri nella città di Bengasi, capoluogo della Cirenaica dominata dal generale Khalifa Haftar. La legge è stata definita “incostituzionale” dalla Corte suprema dal momento che l’istituzione della Corte costituzionale “non rientra nei poteri legislativi del parlamento”.(Lit)