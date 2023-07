Difesa: Crosetto ricorda i caduti nella battaglia del “Checkpoint Pasta a Mogadiscio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "La nostra sicurezza è frutto del loro coraggio", ha aggiunto Crosetto "e i nostri militari sono davvero fra i migliori ambasciatori dell'Italia nel mondo, dell’Italia migliore: ambasciatori di sicurezza e di libertà, perché senza sicurezza non c’è libertà". La ricorrenza è stata commemorata questa mattina con la Santa messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli officiata dall'’ordinario militare per l’Italia Santo Marcianò. Alla cerimonia erano presenti anche il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, il sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti, il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il capo di Stato maggiore dell'Esercito generale di corpo d'armata Pietro Serino, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Teo Luzi ed il comandante generale della Guardia di finanza generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro, il sottocapo di Stato maggiore della Difesa e decano in servizio dei paracadutisti generale corpo d'armata Carmine Masiello, insieme ad autorità civili e religiose. (Com)