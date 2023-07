Difesa: Crosetto, abbiamo reso nave Vespucci ambasciatrice Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo voluto rendere la nave Amerigo Vespucci ambasciatrice del Made in Italy. Lo ha detto oggi a Roma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo a “Fenix”, la festa di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia. “Abbiamo pensato che non aveva senso fare nei prossimi due anni solo addestramento militare, quindi abbiamo caricato a bordo l’Italia, in modo che in ogni tappa della nave possa scendere la storia, la cultura, l’arte e tutto quello che di bello abbiamo”, ha affermato Crosetto.(Res)