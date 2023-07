Cultura: Laboccetta (Polo Sud), Sgarbi riconosca "scivolata" al Maxxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cultura non può andare a braccetto con la volgarità. Vittorio Sgarbi è un amico ma un uomo di governo non può esprimersi con un linguaggio da osteria. La sua al Maxxi è stata una pericolosa caduta di stile. Che offre un assist insperato agli avversari del Governo Meloni e in particolare del ministro Sangiuliano, che sta portando avanti un lavoro eccezionale. Sono convinto che l'amico Sgarbi, uomo straordinariamente intelligente, riconoscerà la brutta scivolata". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud (Ren)