Francia: prefetto Parigi, stato di emergenza per il momento non necessario

- Lo stato di emergenza a Parigi “per il momento non è necessario”. Lo ha detto il prefetto della capitale francese, Laurent Nunez, nel corso di un’intervista all’emittente “BfmTv”. Il prefetto di Parigi ha affermato che “in questa fase non è indispensabile istituire il coprifuoco”, assicurando che le forze di polizia restano “molto concentrate e determinate” per contrastare gli episodi di violenza urbana. In merito all’attentato dei rivoltosi al sindaco del sobborgo parigino Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, Nunez ha annunciato che il primo cittadino beneficerà adesso di una “protezione avanzata”. Nella notte, durante le proteste, un’automobile è stata data alle fiamme ed è stata lanciata verso l’abitazione di Jeanbrun.(Frp)