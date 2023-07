Spagna: Diaz (Sumar), il nostro progetto vuole rendere migliore la vita dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sumar è un progetto che vuole rendere migliore la vita dei cittadini spagnoli, in cui ci siano "democrazia economica" e rispetto dei diritti umani e dell'uguaglianza tra uomini, donne e persone Lgtbi. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "El Mundo" la ministra del Lavoro e leader della piattaforma di sinistra Sumar, Yolanda Diaz, spiegando che il suo obiettivo è quello di "scommettere su un modo di fare politica con la volontà di cambiare le cose per la maggioranza sociale". In merito al problema dell'inflazione, secondo Diaz è necessario ridurre i margini delle imprese, che sono "troppo ampi". "Margini di profitto così elevati sono la causa dell'inflazione. La nostra proposta è una ridistribuzione del reddito. Chi guadagna di più deve contribuire di più alla società", ha spiegato la leader di Sumar. (segue) (Spm)