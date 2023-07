Spagna: Sanchez, governi tra popolari e Vox "apertamente contrari" a dialogo sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Paese come la Spagna, che in questi anni ha avuto un processo di "ricostruzione del dialogo sociale", si sta assistendo a governi locali tra Partito popolare (Pp) e Vox "apertamente contrari" a questo dialogo e "favorevoli all'indebolimento dei sindacati". Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in un'intervista al quotidiano "El Periodico", definendo quello che sta avvenendo nelle ultime settimane con gli accordi tra i due partiti di centrodestra "l trailer di un film oscuro". Secondo Sanchez, i governi locali tra Pp e Vox rappresentano un "passo indietro di vent'anni, negando la violenza di genere e la violenza maschile". Per questo motivo, il premier ha invitato alla mobilitazione e ha spiegato che vuole essere rieletto per "consolidare tutti questi progressi ora che si stanno radicando", come la riforma del lavoro, la rivalutazione delle pensioni, la riforma dell'istruzione e quella del sistema universitario e scientifico. In merito all'alleanza tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, il capo dell'esecutivo ha sottolineato che "l'intesa sarà molto più facile" e, quindi, la coalizione di governo "funzionerà meglio e sarà anche molto più funzionale". Per quanto riguarda le misure economiche, Sanchez ha affermato che la Spagna sta registrando dati "storici" sull'occupazione, "anche se c'è ancora molto da fare nel campo della creazione di posti di lavoro". A tal proposito, il leader socialista ha aggiunto che la sua politica economica si basa sulla crescita dell'occupazione di qualità, sulla modernizzazione dell'economia e sulla reindustrializzazione.(Spm)