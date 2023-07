© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera ardente di Vincenzo D'Amico, ex calciatore e bandiera della Lazio per 16 anni, sarà allestita domani in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca (ingresso lato Portico del Vignola). Apertura al pubblico dalle ore 13 alle ore 19.(Com)