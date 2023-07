Roma: blitz antidroga da Centro a periferia, 11 spacciatori arrestati in 48 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 25enne pugliese, residente a Roma, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma La Storta che lo hanno notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto in via Anna Foà. Perquisito è stato trovato in possesso di 92 grammi di hashish e un bilancino di precisione, che sono stati sequestrati. I carabinieri della Stazione Roma Nomentana, invece, hanno arrestato un 20enne residente nella provincia di Latina e un 19enne di Frosinone, entrambi già noti alle forze dell’ordine, fermati per un controllo in via Guido Mazzoni e trovati in possesso di 360 dosi di metanfetamina, per un peso complessivo di 113 grammi, un involucro di 46 grammi della medesima sostanza e alcune dosi di hashish, che venivano sequestrati. Un 69enne romano percorreva con la sua autovettura la corsia di emergenza del Gra ed è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma all’altezza dell’uscita 13. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di disfarsi di due dosi di cocaina ma è stato bloccato. Perquisito anche il domicilio, dove i militari sono riusciti a rinvenire e sequestrare ulteriori 23 dosi della medesima sostanza per un peso complessivo di circa 80 grammi. Per questo motivo il 69enne è stato arrestato e sanzionato ai sensi del codice dalla strada. (segue) (Rer)