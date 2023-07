Roma: blitz antidroga da Centro a periferia, 11 spacciatori arrestati in 48 ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su segnalazione di un cittadino, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Talenti hanno rinvenuto all’interno del “Parco Talenti”, nascosti in una siepe, due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 230 grammi circa. Infine, in via Greta Garbo, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor de Cenci hanno fermato gli occupanti di un’auto, un 20enne italiano ed un 27enne di origini ucraine, decidendo di sottoporli ad un controllo più approfondito poiché insospettiti dal loro atteggiamento. Il più giovane dei due è stato trovato in possesso di 18 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre all’interno dell’autovettura, nella disponibilità di entrambi, i militari hanno rinvenuto 770 euro in contanti, verosimile provento di pregressa attività. La successiva perquisizione domiciliare a carico del giovane italiano ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro anche un bilancino di precisione e 3,5 grammi di hashish. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)