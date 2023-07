Usa: sette persone ferite in sparatoria in nightclub nel Kansas, è la seconda in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella notte in un nightclub di Wichita, nello stato Usa del Kansas. Lo ha reso noto questa mattina la polizia di Wichita sul suo account Twitter. Nessuno è morto nell’aggressione armata, ma secondo la Polizia almeno altre due persone sono rimaste ferite dopo essere state calpestate dalle persone in fuga dal luogo della sparatoria. Una persona è stata arrestata per essere interrogata, ma al momento non è stato identificato alcun sospetto. Si tratta della seconda sparatoria in poche ore negli Stati Uniti. Almeno due persone sono morte e 28 sono rimaste ferite questa notte in un'altra sparatoria durante una festa di quartiere a Baltimora. Secondo quanto riferisce la “Cnn” nove persone sono state trasportate negli ospedali della zona e tre dei feriti sono in condizioni critiche. Secondo quanto riferito, la polizia ha ricevuto più chiamate dopo le 12:30 della notte e una volta giunta sul posto ha trovato una donna morta e nove persone con ferite da arma a fuoco. "Questo è stato un atto sconsiderato e codardo che ha alterato in modo permanente molte vite ed è costato la vita a due persone", ha dichiarato il sindaco Brandon Scott. (Was)