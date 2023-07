Regno Unito: Ad Sistema sanitario, recuperare ritardi causati da pandemia richiede tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recuperare i ritardi causati dalla pandemia richiede tempo, non lo si può fare da un giorno all’altro. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sistema sanitario nazionale (Nhs) del Regno Unito, Amanda Pritchard, in un’intervista all’emittente televisiva “Bbc”. Commentando l’esperienza della pandemia da coronavirus e degli scioperi in corso nel sistema sanitario, Pritchard ha evidenziato che il periodo attuale rappresenta “una sfida senza precedenti”. “Nessuno vuole aspettare più del dovuto per essere curato, ma il servizio sanitario pubblico britannico è concentrato sul recupero dei ritardi”, ha affermato l’amministratore delegato dell’Nhs, precisando che al momento si è ancora “a metà strada”, nonostante siano stati compiuti “grandi progressi”.(Rel)