Iran-Svezia: Teheran rinvia l’invio dell'ambasciatore a Stoccolma dopo rogo del Corano

- L’Iran ha deciso di rinviare l’invio del nuovo ambasciatore in Svezia in segno di protesta contro il rogo del Corano da parte di un iracheno avvenuto lo scorso 28 giugno nella capitale svedese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Hossein Amirabdollahian su Twitter. "Sebbene le procedure amministrative per nominare un nuovo ambasciatore in Svezia siano terminate, il processo di invio è stato sospeso a causa del rilascio da parte del governo svedese di un permesso per profanare il Sacro Corano", ha dichiarato il ministro, senza fornire ulteriori dettagli.(Res)