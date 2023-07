Ucraina: Papa, non stanchiamoci di pregare per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in questo periodo estivo non stanchiamoci di pregare per la pace, in modo speciale per il popolo ucraino tanto provato". E' l'esortazione di Papa Francesco, che ha poi aggiunto: "Non trascuriamo le altre guerre, purtroppo spesso dimenticate, i numerosi conflitti e scontri che insanguinano molti luoghi della terra". Il Pontefice ha poi invitato ad interessarci "di quello che accade, aiutiamo chi soffre, preghiamo perché la preghiera è la forza mite che protegge e sostiene il mondo". (Civ)