Difesa: Crosetto, non c’è stata tragedia che non abbia visto arrivare per primo “uomo in divisa”

22 luglio 2021

- In Italia non c’è stata tragedia o calamità naturale che non abbia visto arrivare per primi “un uomo in divisa o un carro verde”. Lo ha detto oggi a Roma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo a “Fenix, la festa di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia. “Il primo compito delle forze armate è la difesa della democrazia, delle libere istituzioni e della pace”, ha sottolineato il ministro, precisando che, anche se molti lo danno per scontato, le forze armate hanno sempre “il dovere di intervenire nei casi di calamità”.(Res)