Difesa: Crosetto ricorda i caduti nella battaglia del “Checkpoint Pasta a Mogadiscio

22 luglio 2021

- Oggi ricordiamo “i nostri caduti a Mogadiscio del 2 luglio del 1993, un episodio che racconta il coraggio dei militari italiani e della continuità con cui l’Italia si è sempre adoperata per aiutare Paesi amici, bisognosi di sicurezza, libertà e pace”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del trentesimo anniversario della battaglia del “Checkpoint Pasta” di Mogadiscio. L’Italia era in Somalia, parte di una coalizione internazionale su mandato Onu, per dare il suo contributo alla stabilizzare di Paese dilaniato dalla guerra civile. "Oggi siamo qui per evitare che il ricordo svanisca, per onorare la memoria di quegli uomini. Ricordiamo con commozione, riconoscenza, rispetto il sottotenente Andrea Millevoi, il sergente maggiore Stefano Paolicchi, il caporale Pasquale Baccaro, insigniti di Medaglia d’Oro al Valor Militare , caduti eroicamente sul campo", ha affermato il ministro e ha aggiunto: "Esprimiamo la nostra vicinanza a tutti coloro che, nonostante le gravi ferite riportate, sono ritornati in salvo alle loro famiglie e ai loro affetti, anche grazie all’eroismo di chi era al loro fianco. Persone come quelle che oggi ci onorano della loro presenza: il tenente colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare; il generale Paolo Riccò, medaglia d’Argento al valor Militare, allora al comando della 25esima compagnia paracadutisti Diavoli neri”. (segue) (Com)