Nato: ministro Esteri ucraino, non accettare adesione sarebbe un suicidio per l’Europa

- Non accettare l’adesione dell’Ucraina alla Nato dopo la fine della guerra sarebbe un suicidio per l’Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba in un’intervista rilasciata a Kiev al gruppo editoriale tedesco “Axel Springer”. “Dopo la conclusione del conflitto, per l’Europa sarebbe un suicidio la mancata accettazione dell’Ucraina nella Nato, poiché significherebbe lasciare aperta l’opzione della guerra”, ha affermato Kuleba. Secondo il ministro ucraino, l’adesione del Paese all’Alleanza atlantica “costringerà la Russia a non ripetere un’aggressione armata”.(Kiu)