Roma: raccoglie sassi e danneggia due auto in sosta e un bus del tpl, bloccato 35enne

- Trambusto, ieri pomeriggio, in via dei Prati Fiscali, quando un cittadino straniero, senza apparente motivo, ha recuperato alcuni sassi dai margini della carreggiata e li ha lanciati su due auto in sosta, danneggiando finestrini e parti della carrozzeria. Non contento, nonostante l’invito di alcuni passanti a fermarsi, ha lanciato altri sassi verso un autobus Atac linea 435, interrompendo la corsa. Nel frattempo, è giunta la pattuglia dei carabinieri della Stazione Roma Città Giardino, allertata dai cittadini, che ha bloccato l’uomo, un 35enne del Mali in evidente stato di agitazione. È stato portato in caserma e dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. (Rer)