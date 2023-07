Roma: con piede porco forza distributore dentro Ufficio anagrafe e ruba 110 euro, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pomeriggio di venerdì scorso, all’interno dell’Ufficio anagrafe di via Petroselli, un cittadino straniero è stato visto entrare all’interno della struttura e con l’utilizzo di un piede di porco ha forzato un distributore automatico di cibo e bevande. Immediate sono state le segnalazioni al 112 dei cittadini che hanno assistito alla scena. Poco dopo, una pattuglia dei carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia è riuscita a rintracciare l’uomo, un 33enne afgano senza fissa dimora, in via dei Fori Imperiali, riuscendo così a recuperare 110 euro in monete asportate poco prima. È stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. (Rer)