Agroalimentare: Lollobrigida, orgoglioso Italia sia prima Nazione a vietare carne sintetica

- “Sono orgoglioso che in questi giorni sia in discussione una nostra proposta di legge che farà dell’Italia la prima Nazione al mondo a vietare la produzione, commercializzazione e l’importazione di carni sintetiche, di prodotti finti”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo a “Fenix”, la festa nazionale di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, in corso a Roma. “L’abbiamo proposta al Parlamento – ha proseguito – seguendo il principio di precauzione, per cui se una cosa non è sicura per i tuoi cittadini dal punto di vista ambientale o sanitario la puoi proibire, e l’abbiamo proibita”. “Non sappiamo quanto sia dannosa per la salute, lo verificheremo, ma sicuramente – ha sottolineato –, quando si legge il protocollo della carne sintetica ci si accorge che non è né rispettosa degli animali, né di un processo in cui non vengono immessi conservanti o antibiotici. E poi è sicuramente dannosa per l’ambiente”. “Tra le cose folli, si è detto che gli agricoltori e gli allevatori sono dannosi per l’ambiente, mentre sono i primi a difenderlo, perché vivono di questo”, ha concluso il ministro. (Rin)