Israele: proseguono le proteste contro la riforma giudiziaria voluta dal governo

- Proseguono le proteste in Israele contro la riforma del sistema giudiziario, voluta dal governo del primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu. Secondo l’emittente “Channel 13”, almeno 130 mila persone si sono radunate ieri sera a Kaplan Street, a Tel Aviv, mentre gli organizzatori delle manifestazioni hanno parlato di circa 286 mila partecipanti in tutto il Paese. Ieri sera, alcuni manifestanti hanno bloccato l’autostrada Ayalon in direzione sud e la polizia ha arrestato due persone per disturbo dell’ordine pubblico. Due giorni fa, un gruppo di manifestanti si è radunato davanti all'abitazione del ministro della Difesa, Yoav Gallant, a Moshav Amikam, nel nord di Israele. Secondo il quotidiano israeliano "The Times of Israel", i dimostranti hanno esibito bandiere e suonato tamburi e vuvuzela mentre intonavano lo slogan "democrazia". Di fronte alla casa del ministro degli Affari della diaspora e dell'Uguaglianza sociale, Amichai Chikli, nel kibbutz Hanaton, i manifestanti hanno indossato invece i costumi di una famosa serie tv statunitense, "Il racconto dell'ancella". Questo raduno è diventato un appuntamento fisso, teso a denunciare la scarsa rappresentanza femminile nel governo di Netanyahu (ci sono solo cinque donne su 33 ministri), una settimana dopo che Israele è sceso all'83esimo posto nel rapporto annuale sul divario di genere globale del World Economic Forum. Altri gruppi di manifestanti, inoltre, si sono radunati di fronte alle abitazioni dei ministri della Giustizia e della Protezione ambientale, rispettivamente Yariv Levin e Idit Silman, che risiedono nelle città di Modiin e Rehovot, nel centro del Paese. (segue) (Res)