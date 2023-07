Migranti: Lollobrigida, abbiamo bisogno di immigrazione, ma sia legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo bisogno anche di immigrazione, ma di quella legale, e il modo migliore per averla è contrastare quella illegale che c’è stata in questi anni creando disordine e caos”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo a “Fenix”, la festa nazionale di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, in corso a Roma. “La destra italiana all'Africa non solo ha teso la mano ma vuole metterla in condizione di produrre per poter garantire autosufficienza alimentare e anche mettere i propri prodotti a disposizione degli altri Paesi”, ha proseguito. “Dobbiamo puntare a far sviluppare l'Africa – ha concluso – perché l'immigrazione illegale va affrontata qui ma va affrontata prima lì”. (Rin)