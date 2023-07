Regno Unito: sindacato macchinisti ferroviari Aslef annuncia sciopero di sei giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato britannico dei macchinisti ferroviari Aslef ha annunciato uno sciopero di sei giorni, a seguito del fallimento delle trattative con il governo sulla revisione dei contratti di lavoro. Lo riporta l’emittente televisiva “Bbc”. A partire da domani, e fino alla giornata di sabato, sedici compagnie ferroviarie del Regno Unito potranno essere interessate da interruzioni del servizio. Aslef ha finora respinto la proposta che garantirebbe un aumento dei salari del 4 per cento per due anni consecutivi, portando il reddito medio dei macchinisti a 65 mila sterline, in quanto comporterebbe allo stesso tempo un aumento degli orari lavorativi straordinari. Secondo il sindacato britannico dei macchinisti, i dipendenti ferroviari “non dovrebbero sacrificare le loro condizioni di lavoro in cambio di un aumento salariale inferiore all’inflazione”.(Rel)