Cina: aeroporto di Wuhan riprende voli internazionali dopo il Covid

- L’aeroporto Tianhe International di Wuhan, in Cina, ha ripreso a operare voli internazionali su larga scala. Ieri, da quello che è noto come l’epicentro della pandemia di Covid-19, è decollato un aereo per Tokyo, operato dalla China Eastern Airlines. Giovedì è ripreso il collegamento aereo tra Wuhan e Dubai, mentre ad agosto torneranno a operare i voli con Londra. Il 16 luglio China Eastern Airlines riprenderà a volare tra Wuhan e Sydney. Da Wuhan si tornerà a volare anche verso Parigi, Yangon e Phuket. Secondo le autorità aeroportuali, entro agosto dovrebbero essere operative 12 tratte internazionali e regionali. (Cip)