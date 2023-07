Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Proseguono le proteste in Francia per la morte di Nahel, il 17enne ucciso martedì scorso da un agente di polizia durante un controllo stradale. A Marsiglia è stata saccheggiata nella notte la concessionaria della Volkswagen, come mostra un video che è stato diffuso sui social (Frp)