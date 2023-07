Agricoltura: Lollobrigida, difendiamo nostro sistema dall’italian sounding

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italian sounding “rappresenta un richiamo all'italianità che però non corrisponde alla qualità che, invece, i nostri prodotti possono dare alle persone. Vorremmo difendere questo valore che molti, purtroppo, tentano di copiare, non nei contenuti ma solo nella forma”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo a “Fenix”, la festa nazionale di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, in corso a Roma. “Difendiamo il Sistema Italia informando, raccontando cosa c'è dietro un prodotto realizzato in Italia. Anche oggi, alla Fao, spiegherò che difenderci dall'Italian sounding significa tutelare le nostre produzioni", ha concluso il ministro. (Rin)