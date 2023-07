Difesa: Israele approva acquisto nuova flotta di F-35 dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha dato il via libera all'acquisto di 25 caccia multiruolo F-35 dagli Stati Uniti con un accordo del valore di circa tre miliardi di dollari. Lo ha annunciato il ministero della Difesa israeliano in un comunicato, spiegando che il ministro Yoav Gallant ha approvato la raccomandazione proposta dal capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, generale Herzi Halevi, dal direttore generale del ministero, Eyal Zamir, e dal capo dell’Aeronautica militare, Tomer Bar. Gli F-35 sono prodotti dal gruppo aerospaziale statunitense Lockheed-Martin e sono noti nell'aeronautica israeliana come "Adir". La nuova flotta porterà Israele a 75 aerei da combattimento complessivi nei prossimi anni. "Questo nuovo accordo garantirà la continuazione della cooperazione tra le società statunitensi e le industrie della difesa israeliane nella produzione di parti di aeromobili", ha spiegato il ministro Gallant.(Res)