Algeria: sindacato avvocati chiede revoca leggi su sanzioni e procedimenti penali

- L'Unione nazionale delle organizzazioni degli avvocati dell’Algeria ha chiesto la revoca delle leggi sulle sanzioni e sulle procedure penali dal momento che il sindacato "è stato escluso dal processo per la loro elaborazione”. Lo ha riferito un comunicato stampa dello stesso sindacato, esprimendo “profonda insoddisfazione per l’esclusione dal progetto di legge riguardante il settore della giustizia, nonostante le ripetute promesse dei ministri”. Il sindacato ha inoltre annunciato la sua intenzione di protestare “con tutti i mezzi legali disponibili” e di sottoporre la questione all'Assemblea generale ordinaria dell'Unione prevista per il 14 ottobre 2023 a Orano. Il governo aveva annunciato l'intenzione di riformare le leggi sulle procedure penali e sulle sanzioni al fine di allinearle alle riforme derivanti dalla revisione costituzionale del primo novembre 2020 riguardante il settore della giustizia.(Ala)