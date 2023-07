Usa: due morti in sparatoria durante festa di quartiere a Baltimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono morte e 28 sono rimaste ferite questa notte in una sparatoria durante una festa di quartiere a Baltimora, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce la “Cnn” nove persone sono state trasportate negli ospedali della zona e tre dei feriti sono in condizioni critiche. Secondo quanto riferito la polizia ha ricevuto più chiamate dopo le 12:30 della notte e una volta giunta sul posto ha trovato una donna morta e nove persone con ferite da arma a fuoco. "Questo è stato un atto sconsiderato e codardo che ha alterato in modo permanente molte vite ed è costato la vita a due persone", ha dichiarato il sindaco Brandon Scott. (Was)