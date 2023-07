Roma: Sangiuliano, da domani inizieremo a far pagare Pantheon, cittadini esenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani “inizieremo a far pagare il Pantheon, i cittadini di Roma saranno esenti”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo a “Fenix”, la festa nazionale di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, in corso a Roma. “Mi sono chiesto: 'Perché i francesi fanno pagare Les Invalides, dove c'è la tomba di Napoleone, e noi non facciamo pagare il Pantheon?”, ha proseguito. Il ministro ha spiegato che “il 30 per cento andrà alla Curia, che ne destinerà una parte alla beneficienza, ad aiutare i poveri” mentre un'altra parte andrà al Comune, "che si è impegnato nella tutela di quella piazza, che non ha il decoro che merita”. (Rin)