Migranti: Foti (Fd’I), in Polonia e Ungheria emerge senso nazionale

- Per capire le ragioni per le quali Polonia e Ungheria non hanno accettato l'obbligatorietà dei ricollocamenti o in alternativa la sanzione di 20 mila euro per ogni ricollocamento non effettuato, “dovremmo avere il buon senso di dire una cosa: chi ha ospitato qualche milione di ucraini sono stati principalmente Polonia e Ungheria. E' evidente che in questo caso l'interesse nazionale emerga, anche in ragione del fatto che anche sotto il profilo geografico abbiamo delle necessità diverse”. Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in una intervista a “La verità”. “Se non si parte dalla premessa, e capisco che con interlocutori di nome Schlein pensare a un ragionamento è utopico, che Polonia e Ungheria sono state le Nazioni che più di tutte stanno accogliendo i profughi della guerra, evidentemente si ragiona in modo fazioso o quantomeno strabico", aggiunge Foti. (Rin)