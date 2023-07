Francia: un intero edificio in fiamme - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Non accenna a placarsi la rivolta in Francia. Durante la notte scorsa ancora scontri, violenze e saccheggi. Un video mostra un intero edificio in fiamme: non si sa per ora se l'incendio sia stato appiccato intenzionalmente o sia andato a fuoco durante un saccheggio, o a causa dei fuochi d'artificio e delle bottiglie incendiarie utilizzate dai rivoltosi contro le forze dell'ordine (Frp)