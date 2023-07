Mes: Foti (Fd’I), presenta criticità, discutiamone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mes così come è oggi “presenta delle criticità di fondo, che noi di Fratelli d’Italia denunciammo non appena il Meccanismo europeo venne sottoscritto dal governo Conte II. Quei problemi non sono stati risolti, e noi siamo rimasti coerenti: le risposte ottenute finora non ci hanno convinto”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in un’intervista sul “Messaggero”. “Fare previsioni sul sì alla ratifica – prosegue – significa depotenziare in partenza ogni margine di trattativa”. “In questo momento in Europa sono in discussione la riforma del patto di Stabilità e l'unione bancaria: una serie di questioni collegate tra loro. Non si capisce perché non si debba tenere in serbo la possibilità di sedersi al tavolo senza avere una pistola puntata alla tempia. Discutiamone. Non facciamo come le sinistre che, al governo, si sono sempre rivelate prone al volere delle altre Nazioni", conclude. (Rin)