Francia: ministero Interno, arrestate 719 persone nella notte durante i disordini nel Paese

- Secondo un rapporto del ministero dell’Interno francese, nella notte sono state arrestate in tutto il Paese 719 persone. Lo rende noto il quotidiano “Le Figaro”. Le proteste in Francia scoppiate a seguito della morte di Nahel, il 17enne ucciso da un agente di polizia durante un controllo stradale, vanno avanti da cinque giorni. Anche questa notte sono stati registrati numerosi incidenti in diverse città del Paese. Il ministero dell’Interno ha riferito che 45 membri della polizia e della gendarmeria sono rimasti feriti. Per contrastare le violenze dei rivoltosi, erano stati mobilitati 45 mila agenti in tutto il Paese.(Frp)