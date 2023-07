D'Amico: Tiero (Fd'I), esempio di passione, forza e coraggio Latina trovi modo per onorare memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la scomparsa di Vincenzo D'Amico Latina perde non solo un suo storico rappresentante del mondo dello sport, ma un vero e proprio simbolo per la città nel mondo. La sua morte mi addolora doppiamente, da tifoso laziale e da cittadino di Latina. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Lazio. "Aveva vissuto in Via Monti, aveva tirato i primi calci al pallone all'Oratorio San Marco, poi il salto fino alla serie A. Nella stagione '73-'74 vinse lo storico scudetto con la Lazio. D'Amico è stato bandiera della Lazio da calciatore, con 338 presenze complessive e il titolo di Campione d'Italia conquistato nel 1974. Chiuse la carriera in campo nel 1988, dopo aver disputato due stagioni con la Ternana nell'allora Serie C2. È sempre stato legato a Latina, - aggiunge - tanto da guidare la ripartenza del club nerazzurro nel 2007, come presidente della neonata Virtus Latina (carica ricoperta fino al 2009). Sono rimasto particolarmente scosso dal suo post pubblicato due mesi fa su facebook, attraverso il quale comunicava di essere malato: 'Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando'. Nutrivo la speranza che potesse guarire ed essere ancora con noi. Purtroppo ha perso la sua ultima battaglia, ma non potremo mai dimenticarlo. D'Amico è stato un esempio di passione, forza e coraggio, ed ha affrontato con grande dignità questa dura prova che la vita gli ha riservato. Così come farà il Comune di Roma, credo sia opportuno, per non dire doveroso che il Comune di Latina trovi il modo più giusto per onorare al meglio la sua memoria. Ai suoi cari giungano le mie più sentite condoglianze".(Com)