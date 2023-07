Colombia: scontro in volo tra due aerei durante esercitazione, morto tenente colonnello - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica colombiana ha confermato la morte del tenente colonnello Mario Andrés Espinosa González in un incidente tra due velivoli Embraer T 27 Tucano, che si sono scontrati in volo mentre stavano effettuando manovre di addestramento. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri sul villaggio di Apiay, nella regione centrale de Paese. Due capitani sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in strutture mediche nella città di Villavicencio. Sul posto è stata inviata una commissione di esperti per determinare la dinamica dei fatti.(Mec)