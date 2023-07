Difesa: Perego, Vespucci parte per il giro del mondo, Sistema Paese in movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Signora dei Mari, la nave più bella del mondo fucina di ufficiali della nostra Marina militare ha preso il mare". Lo afferma il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. "20 mesi di tour per il mondo in 27 paesi toccando tutti i continenti del globo, portando un pezzo di Italia in tutti i sorgitori che la ospiteranno e in tutti i mari". "Buon vento all'equipaggio del veliero icona nazionale", ha concluso Perego. "Buona fortuna agli allievi che diventeranno un corso in questa avventura e un pensiero ad una anima che sarà con voi, quella di Michele Savarese che ci ha lasciato qualche giorno fa!".(Res)