- Cielo prevalentemente nuvoloso, con schiarite durante il giorno. Nella notte qualche piovasco tra Prealpi e pianura adiacente; in mattinata pioviggini in pianura e qualche rovescio sui rilievi. Dal pomeriggio deboli diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale, specie sui rilievi e la bassa pianura.Temperature minime in pianura attorno a 19°C, massime a 29°C. (Rem)