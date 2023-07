Francia: inchiesta per tentato omicidio su attacco rivoltosi a casa sindaco di sobborgo Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità francesi hanno aperto un’inchiesta “per tentato omicidio” in relazione all’attacco compiuto nella notte dai rivoltosi contro la casa di Vincent Jeanbrun, sindaco di Hay-les-Roses, sobborgo di Parigi situato nella valle della Marna. Lo riporta il quotidiano “Le Figaro”. Durante i disordini, un’automobile è stata data alle fiamme ed è stata lanciata verso l’abitazione del primo cittadino. La moglie di Jeanbrun e uno dei suoi figli sono rimasti feriti. A seguito di quanto accaduto, il sindaco di Hay-les-Roses, eletto nelle fila de I Repubblicani, partito di centrodestra erede dei gollisti e dei democristiani, ha ricevuto la solidarietà da parte di diversi esponenti del mondo politico francese. Il presidente de I Repubblicani, Eric Ciotti, ha definito il fatto “di estrema gravità”, evidenziando che gli autori dell’attentato devono “essere portati davanti alla Corte d’Assise”. Il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, ha espresso il suo sostegno a Jeanbrun con un messaggio su Twitter. “Complimenti per il tuo coraggio e la tua determinazione nel servire i nostri concittadini. Non lasciar passare alcuna violenza, che sia fisica o verbale”, ha scritto il ministro francese.(Frp)