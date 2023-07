Francia: la Cina emette allerta per i suoi cittadini, "prestare molta attenzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha emesso attraverso il suo consolato a Marsiglia un’allerta viaggio per i suoi cittadini che si trovano in Francia, a causa dei disordini in corso dopo l’uccisione di un 17enne da parte della Polizia. “Di recente - recita una nota del consolato - la polizia francese ha sparato e ucciso un adolescente locale, scatenando manifestazioni su larga scala in tutto il Paese. In molti luoghi si sono verificati violenti conflitti e atti di vandalismo contro strutture pubbliche e proprietà personali. Anche i trasporti pubblici in alcune aree come la regione parigina sono stati gravemente danneggiati”. L'ambasciata e i consolati cinesi in Francia, prosegue la nota, “ricordano ai cittadini cinesi in Francia di prestare molta attenzione alla situazione della sicurezza, evitare di recarsi in zone di manifestazioni e conflitti violenti e adottare misure pratiche per rafforzare la sicurezza di individui, veicoli, residenze e negozi”. Si consiglia quindi ai cittadini cinesi nel Paese, in caso di emergenza, di chiamare la polizia e contattare l'ambasciata o il consolato cinese in Francia per assistenza.(Frp)