Business news: Usa, rivista al 2 per cento la crescita economica nel primo trimestre

- L’economia degli Stati Uniti è cresciuta del 2 per cento nel primo trimestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo indicano i dati del dipartimento del Commercio, rivisti al rialzo rispetto alla precedente stima dell’1,3 per cento. La revisione riflette una crescita più alta rispetto a quella inizialmente prevista delle esportazioni, delle spese per i consumi, della spesa pubblica e degli investimenti delle società immobiliari. (Was)