Business news: sicurezza alimentare, a Pechino eventi organizzati da ambasciata e Camera commercio

- Nell'ambito della Giornata mondiale della sicurezza alimentare, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'ambasciata d'Italia a Pechino, in collaborazione con la Camera di commercio italiana in Cina (Ccic), ha organizzato un seminario dal titolo "Standards, Traceability, and Sustainability: a Sino Italian Dialogue on Food Safety". Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. L'argomento è stato scelto in accordo con il tema "Gli standard alimentari salvano vite" selezionato per la Giornata mondiale della sicurezza alimentare del 7 giugno scorso e finalizzato a riconoscere l'importanza degli standard in tutto il mondo ai fini della tutela dei consumatori e per sostenere un commercio equo. L'iniziativa, tenutasi il 26 giugno presso l'auditorium dell'Istituto italiano di cultura di Pechino, è stata inaugurata dall'ambasciatore d'Italia in Cina, Massimo Ambrosetti, insieme al direttore dell'Ufficio per le relazioni internazionali della Henan Agricultural University e al segretario generale della Ccic, Renzo Isler. Durante l'evento, rappresentanti italiani e cinesi appartenenti alle istituzioni deputate al controllo delle merci, accademici e imprenditori hanno presentato progetti innovativi sulla tracciabilità, gestione della catena del freddo e mitigazione dei rischi sanitari in un mercato sempre più globalizzato. Il seminario che ha richiamato un pubblico internazionale e cinese è stato un'importante occasione per approfondire il dialogo e sostenere la cooperazione scientifica tra Italia e Cina nel settore agroalimentare. (Com)